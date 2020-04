En Vaucluse, le dernier bilan fait d'un décès de plus lié au Covid-19 ce samedi 4 avril. Par ailleurs, 79 personnes testées positives sont actuellement à l'hôpital.

Coronavirus : 79 patients hospitalisés et un nouveau décès en Vaucluse ce samedi

En Vaucluse, un patient supplémentaire est mort des suites du coronavirus d'après le dernier bilan de la préfecture communiqué ce samedi 4 avril. Le bilan de l'épidémie s'élève désormais à 14 décès depuis le mois de mars. Dans le département, 79 personnes infectées par le virus sont actuellement prises en charge à l'hôpital, dont 24 en réanimation.

Par ailleurs, depuis le 28 février, 7668 personnes ont été testées positives au Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et aujourd'hui 1655 patients sont hospitalisés. "Le virus circule activement dans notre région : il n'est donc plus possible de rechercher systématiquement les contacts des personnes positives au Covid-19", rappelle la préfecture de la région Paca.

Opération "vigilance personnels soignants"

Les personnels soignants commencent à être la cible d'insultes ou de lettres de menace. Pour prévenir ces gestes d'intimidation, la préfecture de Vaucluse lance l'opération "vigilance personnels soignants. La police et la gendarmerie renforcent leurs dispositifs d'accompagnement pour faciliter leur passage lors des contrôles.

Ils mettent l'accent sur la surveillance des cabinets, pharmacie et établissements de santé. Un dispositif de recueil de plainte prioritaire a aussi été mis en place.