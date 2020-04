Coronavirus : 8 décès de plus en une journée en Région Centre-Val-de-Loire ce mardi 7 avril

Selon le bilan de l'Agence Régionale de Santé pour la Région Centre-Val-de-Loire, le nombre de victimes du Covid-19 sur une journée augmente de nouveau en région Centre-Val de Loire. On compte 8 nouveaux décès ce lundi en milieu hospitalier, soit 140 décès depuis le début de l'épidémie.

L'Indre-et-Loire compte un décès supplémentaire mais 2 décès ne sont plus comptabilisés en Covid-19

C'est toujours le département d'Eure-et-Loir qui est le plus durement touché, avec 31 décès au total, soit 2 morts de plus en 24h. On compte aussi 2 décès de plus en une journée dans le Cher, l'Indre et le Loiret. Un de plus dans le Loir-et-Cher. En Indre-et-Loire, en revanche on compte 21 décès contre 22 pour la journée de lundi. L'explication est simple : un patient de 87 ans est décédé à la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire, mais dans le même temps, 2 décès enregistrés au Pôle Santé Vinci de Chambray, ne sont finalement pas des décès Covid-19.

Ce mardi 7 avril, à 20 heures, le bilan total des victimes en milieu hospitalier en Région Centre-Val de Loire :

31 en Eure-et-Loir

27 dans le Loiret

24 dans le Cher

21 en Indre-et-Loire (un décès de plus mais 2 décès ne sont plus considérés comme Covid-19)

23 dans l’Indre

14 en Loir-et-Cher

On compte 207 personnes en réanimation et 2.577 cas confirmés en Région Centre-Val-de-Loire.