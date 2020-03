Coronavirus : 8 patients de Vesoul transportés en hélicoptère militaire à Clermont-Ferrand

Le ballet des appareils médicalisés se poursuit ce week-end. Huit patients, jusqu'à présent hospitalisés à Vesoul (Haute-Saône) ont été transférés à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ce week-end grâce à des hélicoptères de l'Armée de l'Air. Il y a eu, jusqu'à présent, quatre vols en deux jours : deux samedi et deux ce dimanche. Le dernier de la journée est parti vers 13h30 de la base aérienne 116 de Luxeuil en Haute-Saône.

Ce sont des NH 90 Cayman du 1er régiment d'hélicoptères de Phalsbourg (Moselle) qui servent à faire les liaisons. Ils peuvent accueillir, dans ce genre de situation, deux patients ainsi que cinq à six personnes de plus à bord : deux militaires dont un pilote, et trois à quatre personnels du SAMU pour le suivi médical tout au long du vol.

Une partie des patients de Bourgogne Franche-Comté sont transportés à bord d'hélicoptères de l'Armée de l'Air - CHU Besançon

Trente personnes de Bourgogne Franche-Comté doivent être transférées dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont 21 au CHU Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand.

D'autres départs de patients depuis l'aéroport de Dole

Les hélicoptères de l'armée sont réquisitionnés pour transférer certains patients de Bourgogne Franche-Comté atteint du Covid-19, mais aussi des appareils civils. Au moins 6 avions civils ont décollé de l'aéroport de Dole (Jura) ce week-end, avec à leur bord "une ou deux personnes atteintes du coronavirus", assure la direction de l'aéroport. Toutes ont été transportés dans des appareils Piaggio P180, des petits jets privés qui ont été réaménagés pour effectuer ces transferts médicalisés.

La direction de l'aéroport ignore, en revanche, si les transferts de patients vont se poursuivre dans les prochains jours, "l'ARS et les autres autorités compétentes vont le décider au fur et à mesure. Ça va se faire au jour le jour".

En tout, ce sont 50 personnes de Bourgogne Franche-Comté atteintes du Covid 19, qui doivent être transférées dans les hôpitaux de deux régions. Quarante d'entre elles doivent aller en Auvergne-Rhône-Alpes et 10 en région PACA.