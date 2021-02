Coronavirus : 31 classes et un collège fermés dans l'Hérault

Des fermetures de classe dans l'académie de Montpellier à la suite de cas de Covid-19. L'académie de Montpellier a publié ce vendredi son point hebdomadaire, à la veille des vacances scolaires : 80 classes ont été fermées à ce jour dans l'académie sur 20.857, soit 0,38%, et 31 classes sont fermées dans l'Hérault.

Sept établissements sont fermés sur les 2.401 que compte l'académie dont un dans le département, le collège Françoise-Giroud à Vendres.

En France, 1.600 classes sont fermées à ce jour dans les zones B et C. Un chiffre en forte progression en une semaine. Cette augmentation est due aux variants du coronavirus et aux nouveaux critères imposés depuis le début de la semaine aux établissements en cas de détection d'un variant. Il suffit que l'un de ces variants soit détecté chez un élève ou un enseignant et la classe est désormais fermée. Deuxième critère : les élèves resteront chez eux dans le cas où l'un d'entre eux est cas contact (dans leur famille, par exemple) d'un variant sud-africain ou brésilien. Avant, il fallait trois élèves positifs pour fermer une classe.