Coronavirus : 800.000 masques commandés par le Département de l'Eure pour ses habitants

Les masques commandés sont en tissu et lavables trente fois (photo d'illustration)

"La santé et la sécurité des Eurois n'ont pas de prix" explique dans son communiqué le Département de l'Eure. Pas de prix mais un coût, c'est une facture de 1,3 million d'euros pour la collectivité avec cette commande de 800.000 masques,en fin de semaine dernière par le conseil départemental de l'Eure. Des masques de catégorie, en tissu et lavables trente fois seront distribués aux 602.000 habitants du département. Les 200.000 masques supplémentaires ont été commandés "par précaution et pour être en mesure de répondre à des urgences ou des besoins imprévisibles" précise le Département.

Des masques fabriqués en France

"Nous avons prioritairement cherché à nous fournir auprès d'entreprises euroises, mais aucune n'est actuellement agréée. À l'échelle normande, elles ne sont que cinq, mais aucune n'est en mesure de nous fournir un tel volume dans des délais pertinents", indique Pascal Lehongre, le président du conseil départemental de l'Eure. C'est donc une société française Mitwill Textiles Europe, à Sausheim, près de Mulhouse, qui a activé ses confectionneurs au Portugal, qui fournira les équipements, en cours de fabrication, agréés par la Direction Générale de l'Armement.

La date d'arrivée de ces masques dans l'Eure n'est pas encore connue. Une fois livrés, ils seront distribués par les intercommunalités et les communes.