Coronavirus : 81 établissements scolaires fermés indique Jean-Michel Blanquer

En France, 81 établissements scolaires et un peu plus de 2.100 classes sont fermés à ce jour en raison de cas de Covid-19. Annonce faite ce mercredi matin par le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.

Le nombre d'établissements scolaires fermés pour des cas de coronavirus est en hausse, plus de deux semaines après la rentrée. Invité de LCI ce mercredi matin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a annoncé que 81 établissements et un peu plus de 2.100 classes étaient fermés à ce jour en France. Le dernier bilan, annoncé le 10 septembre dernier, recensait 32 écoles et 524 classes fermées.

Cela représente "autour de 0,13%" des quelques 60.000 écoles, collèges et lycées du pays a précisé le ministre. Jean-Michel Blanquer s'est félicité de "chiffres qui restent quand même très limités", ajoutant que cette rentrée était "bonne", "la meilleure possible eu égard à la crise sanitaire".

Le ministre a expliqué qu'il y avait "1.200 nouveaux cas de Covid-19 d'élèves par rapport à la semaine précédente". Il a rappelé la règle générale : "on ferme une classe à partir de trois cas" de contamination.