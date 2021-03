Coronavirus : 82% des contaminations résultent du variant anglais dans le Gard

La Préfecture du Gard fait le point ce vendredi sur le nombre de centre de vaccination déjà en place dans le département. Le prochain ouvre ce lundi 29 mars à Beaucaire. La Préfecture en profite pour préciser que dans le Gard 82 % des contaminations résultent du variant anglais, jugé plus contagieux et plus virulent. Marie- Françoise Lecaillon, la Préfète du Gard, "rappelle à chacun la nécessité absolue de respecter les gestes barrières " : port du masque, lavage régulier des mains avec du savon ou du gel, aération régulière des locaux, distanciation entre les personnes de 2 mètres, recours au télétravail.

Dès lundi 13 centre de vaccination dans le Gard

En complément des 12 centres de vaccination déjà actifs dans le Gard, un nouveau centre de vaccination temporaire, va donc ouvrir à Beaucaire au gymnase Angelo Parisi (13 rue Jean Bouin), le lundi 29 mars après-midi jusqu’au samedi 10 avril 2021 et du lundi 26 avril 2021 au samedi 8 mai 2021 pour accueillir les personnes de plus de 70 ans. Le centre va effectuer 732 injections la semaine prochaine ainsi que la semaine suivante. Il sera armé par des personnels du service de santé et secours médical des sapeurs-pompiers du Gard, des secouristes de la croix rouge et du personnel municipal.

L’ensemble des centres de vaccination du Gard vont offrir la semaine prochaine près de 12.000 plages de vaccinations.

Les 13 communes dans lesquelles est implanté un centre de vaccination sont : Aigues-Mortes, Alès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Bellegarde, Nîmes (CHU et centre des Costières), Pont-Saint-Esprit, Saint-Ambroix, Uzès, Vauvert, Villeneuve/Les Angles, Le Vigan