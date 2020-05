Coronavirus : 83 morts en 24 heures en France, 28.215 morts depuis le 1er mars

Le coronavirus a causé 28.215 décès dans les hôpitaux et Ehpad depuis le 1er mars en France, avec 83 nouveaux décès enregistrés depuis la veille, selon le bilan publié jeudi soir par la direction générale de la Santé.

Rassemblement pour soutenir et rendre hommage au personnel soignant devant l’hôpital Tenon dans le 20e arrondissement. Paris, le 20 mai 2020.

Le Covid-19 a fait 28.215 morts dans les hôpitaux et Ehpad français depuis le 1er mars, dont 83 décès dans les dernières 24 heures. Selon les chiffres présentés par la Direction générale de la Santé ce jeudi soir, 17.583 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au coronavirus, soit 358 de moins que la veille.

Après avoir atteint un pic à 7.148 début avril, le nombre de patients en réanimation, indicateur important de la pression sur le système hospitalier, continue de diminuer. 1.745 patients ont actuellement besoin de traitements lourds, soit 49 de moins que mercredi.

"L’épidémie de Covid-19 reste active et le virus circule toujours en France" rappelle le ministère de la Santé. "En ce long week-end, nous devons redoubler de vigilance et respecter l’ensemble des mesures barrières, notamment le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale d’un mètre ne peut être respectée."

Depuis le début de l'épidémie, ce sont au total 17.635 personnes qui ont été hospitalisées en réanimation, pour un total de 99.822 personnes ayant dû être hospitalisées pour Covid-19, précise la DGS. Le nombre de décès dans les hôpitaux s'élève à 17.870, soit 58 de plus que mercredi, et celui dans les Ehpad et établissements médico-sociaux s'élève à 10.345 (+25).