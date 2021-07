Coronavirus : Neuf cas du variant Delta détectés dans l'Indre, zéro dans le Cher

Le variant Delta, 60% plus contagieux que les autres souches du virus, continue de progresser en France y compris dans notre région. Sur les 40 000 à 50 000 tests effectués par semaine, une partie d'entre eux ont été analysés pour savoir si parmi les cas positifs il s'agissait du variant Delta. La réponse est oui : 85 cas ont pour le moment été repérés dans la région (soit 40% de la part des tests criblés). Mais qu'en est-il dans le Berry ? Dans l'Indre on compte désormais neuf cas positifs au variant Delta sur la période du 29 juin au 5 juillet (soit 52,9% des tests criblés). Pour l'instant, le Cher est encore épargné puisqu'aucun cas positif au variant Delta n'a été remonté.

Pour Christophe Lugnot, directeur de cabinet de l'ARS, l'Agence régionale de santé Centre Val de Loire, la situation est instable : "Cette situation évolue de jour en jour mais la diffusion est bien effective sur notre territoire, à peu près égale à ce que l'on connaît dans d'autres régions ou au niveau national."

Pour l'ARS de la région il faut se faire vacciner

Le virus est donc bien là mais pour le moment il n'y a pas d'impact sur les hôpitaux : "Pour le moment, malgré la situation, il n'y a pas encore d'impact dans les hôpitaux. On voit que tous les jours il y a moins de personnes en réanimation : 32 personnes jeudi 8 juillet, loin des chiffres connus il y a quelques semaines." Et Christophe Lugnot d'ajouter : "On constate depuis plusieurs semaines une amélioration très nette de la situation épidémiologique avec des taux d'incidence qui ont très fortement chuté et des taux de positivité également. Dans l'Indre on est à 12,4% pour 100 000 habitants avec un taux de positivité à 0,9. Pour le Cher, on est à 7,8 de taux d'incidence et une positivité à 0,6."

Toutefois, Christophe Lugnot met en garde : "Le variant Delta n'est pas encore majoritaire dans notre région. Mais il évolue de telle façon qu'il va finir par l'être." Pour le directeur de cabinet de l'ARS, une seule solution, la vaccination : "C'est l'été, les gens vont bouger et se retrouver en famille, c'est les vacances. La solution se trouve dans la décision de chacun à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Il faut se faire vacciner. Il y a des doses disponibles partout dans la région."

Dans l'Indre et le Cher, un peu moins de 300 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin : 124 337 dans l'Indre et 165 327 dans le Cher.