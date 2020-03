Coronavirus : 9 heures de bus et... match reporté pour le Pau FC

Le match Villefranche-Beaujolais / Pau FC n'aura pas lieu, trop tard pour les Palois qui était déjà partis... En fait, les Béarnais sont partis ce jeudi à 11 heures de Pau, en direction de Villefranche-sur-Saône, à bord du bus de l'Élan Béarnais. Ce n'est qu'une fois dans le Rhône, installés à leur hôtel, qu'ils ont appris que la Fédération Française de Football (FFF) suspendait l'ensemble de ses compétitions en raison de l'épidémie de coronavirus. Joint par téléphone tard ce jeudi soir, le coach palois Bruno Irles était forcément désabusé.

France Bleu Béarn : Comment s'est passée votre journée, du matin, jusqu'au moment où vous avez appris la nouvelle du report ?

Une journée d'avant-match classique avec un réveil assez tôt pour s'entraîner à 9 heures au centre avant le départ prévu à 11 heures. On a pris le bus de l'Élan Béarnais d'ailleurs, c'est amusant, c'était la première fois, et donc on est arrivé à Lyon pour y dormir à 20 heures. On a suivi comme tout le monde l'allocution de notre président, sans s'attendre à ce que les conséquences tombent immédiatement. On pensait quand même que le match serait maintenu avant un report pour la suite, et puis finalement on a reçu dans la soirée le message de la FFF.

Quelle a été votre réaction, et celle de l'équipe ?

Je ne vais pas pouvoir voir mes frères qui devaient être sur le banc avec moi pour le match (rires) ! Mes collègues de Canal+ (Bruno Irles intervient pour la chaîne en tant que consultant, NDLR) m'avaient averti, ils pressentaient que ça allait toucher tous les championnats. Mais de toute façon on devait se préparer, on ne pouvait pas anticiper sur une possible décision qui n'avait rien d'officiel... Et puis les joueurs ont aussi suivi tout ça de très près depuis leur chambre, j'ai reçu un message du capitaine Antoine Batisse quasiment en même temps que la notification de la fédération... Ils attendaient de savoir, via le groupe WhatsApp dans lequel je met le programme de la journée de match, si j'allais modifier l'heure de lever ! Ils savent qu'ils ont un peu plus de temps ce vendredi matin, et comme moi ils sont dans l'attente de connaître la suite de la saison.

Vous allez donc repartir ce vendredi, comme vous êtes arrivés...

Exactement, j'ai décidé de repartir après le petit-déjeuner quand même, de ne pas refaire la route de suite pour ne pas abuser. On va faire le chemin retour et on sera à 19 heures à Pau...

C'est une situation inédite, le championnat est gelé mais on ne sait pas pour combien de temps...

Oui, on est en attente surtout, savoir le temps de suspension du championnat, parce que de ce délai va dépendre mon organisation pour la suite de la saison. Si on savait aujourd'hui que la reprise est pour dans un mois, je saurais quoi faire, ma planification, mais pour l'instant on en sait rien. On aura des réponses dans les jours et les semaines qui viennent. On va forcément s'entraîner, pour se tenir prêt, en attendant de savoir quand vont reprendre les débats.

Le Pau FC est en tête, on arrête tout et on vous donne le titre ?

Voilà, je prends aussi ! J'aurais bien aimé aller au bout, mais de toute façon on est en bonne position, et quoi qu'il arrive on garde cette première place.