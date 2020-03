Coronavirus : 9 nouveaux cas à Bruz près de Rennes, les établissements scolaires et les cinémas fermés

C'est le premier "cluster" en Ille-et-Vilaine, la commune de Bruz, 18 000 habitants, près de Rennes, a été classée ce mercredi soir en "zone de circulation active du virus". Neuf nouveaux cas ont été confirmés : il s'agit de personnes ayant été en contact avec l'enseignante de l'école élémentaire publique du Vert Buisson à Bruz. La préfecture précise dans un communiqué qu'elles sont actuellement prises en charge à domicile par le CHU de Rennes. Leur état n'inspire par d'inquiétude. Du fait de l'apparition de cas groupés sur un même territoire, la commune de Bruz est considérée dès à présent comme zone de circulation active du virus ("cluster").

De nombreuses fermetures

La préfète d'Ille-et-Vilaine, Michèle Kirry, en lien avec le directeur de l'Agence régionale de santé, le recteur et le maire, a décidé de prendre des mesures applicables dès maintenant pour éviter la propagation du virus. Concrètement, tous les établissements scolaires du premier et second degré (écoles, collèges et lycées) sont fermés jusqu'au 25 mars ainsi que les structures d'accueil collectif de mineurs, les lieux de culte, les cinémas notamment. Un point presse est prévu jeudi matin en préfecture à Rennes pour préciser toutes ces mesures.