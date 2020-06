8.258 tests ont été menés en Saône-et-Loire entre le 11 mai et le 7 juin. Quatre-vingt-dix personnes ont été testées positives et 467 ont été identifiées comme cas contacts.

Coronavirus : 90 personnes testées positives et près de 470 cas contacts en Saône-et-Loire

Les tests se poursuivent en Saône-et-Loire et prouvent que l'épidémie n'est pas complètement derrière nous. Sur 8.258 tests menés dans le département entre le 11 mai et le 7 juin, ils se sont révélés positifs pour 90 personnes. Par ailleurs, 467 autres personnes ont été identifiées comme cas contacts.

Près de 200 victimes du coronavirus depuis le début de l'épidémie

Ce lundi 8 juin, selon l’agence régionale de santé, 99 personnes atteintes du virus Covid 19 étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Sept patients étaient pris en charge en réanimation, et 67 personnes restaient suivies en soins de suite et de réadaptation.

Depuis le début de l’épidémie, 662 personnes étaient retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid 19. 198 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier des suites du Covid 19.