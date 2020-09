Coronavirus : 900 étudiants de l'Université de Bourgogne priés de rester chez eux

Découverte de deux "foyers épidémiques", deux "clusters" à l'Université de Bourgogne vendredi soir. Sept cas de covid-19 ont été repérés avec dans le détail quatre étudiants testés positifs en troisième année de médecine et trois en première année de psychologie.

900 étudiants placés en "quinzaine"

L'Université de Bourgogne a décidé de placer 900 étudiants des deux promotions concernées en enseignement distanciel. Les explications de Vincent Thomas, président de l'Université de Bourgogne.

Vincent Thomas - Université de Bourgogne

Vincent Thomas, président de l'Université de Bourgogne Copier

"Ils sont en cours à distance pour deux semaines"

"Par mesure de précaution, afin d'éviter de favoriser la contamination d'étudiants qui ne sont pas positifs et qui ne présentent d'ailleurs pas de symptômes, nous avons décidé en lien avec le service de santé université et les deux doyens concernés, de placer les étudiants des deux promotions en cours à distance pour les deux prochaines semaines".

"On savait que la quinzaine arriverait, c'était inévitable"

La réaction de Clara Privé, responsable des questions sociales et universitaires à l'UNEF Bourgogne-Franche-Comté. "En cette période de crise sanitaire, la quinzaine on savait qu'elle arriverait. Là nous avons 600 premières années de psychologie et plusieurs centaines d'étudiants en troisième année de médecine, c'était inévitable" déplore la jeune femme.

Clara Privé est en charges des questions sociales et universitaires à l'Unef Bourgogne © Radio France - Arnaud Racapé

Clara Privé Copier

Ce n'est pas une première

Ce n'est pas la première fois depuis la rentrée que des cas de covid-19 sont repérés à l'Université de Bourgogne. Le 18 septembre dernier déjà une vingtaine d'étudiants de deux masters avaient été testés positifs en droit et en STAPS. Déjà à l'époque des mesures d'enseignement à distance avaient été prises.

Plus de 80 cas positifs depuis la rentrée du 2 septembre dernier

Depuis le 2 septembre dernier se sont au total 81 cas positifs qui ont été détectés selon les informations communiquées par le président de l'Université de Bourgogne. "Au regard de nos 35 000 étudiants nous constatons que pour le moment la pandémie s'étend relativement peu à l'Université de Bourgogne même si nous demeurons extrêmement vigilants" constate Vincent Thomas.

Pas de fermeture totale envisagée pour l'Université de Bourgogne mais...

Concernant une éventuelle fermeture totale de l'Université de Bourgogne ce dernier explique encore que "toutes les hypothèses sont envisagées" mais que "pour l'instant nous n'en sommes pas là". Vincent Thomas va plus loin : "Si nous parvenons en mettant à distance les groupes où trois ou quatre cas positifs sont révélés et que par une sorte de roulement la pandémie ne se répande pas plus que ça dans notre communauté on peut avoir l'espoir de poursuivre en présentiel".