Coronavirus : 910.000 masques déjà livrés aux professionnels de santé dans les Alpes-Maritimes

La préfecture des Alpes-Maritimes fait savoir ce mercredi que 910.000 masques de protection ont été distribués ces derniers jours dans les établissements et aux professionnels de santé dans le département. Une nouvelle livraison est prévue le 6 avril, notamment pour les centres d'hébergement.

La pénurie de masques de protection est peut-être derrière nous. En tout cas pour les professionnels de santé. Alors qu'Emmanuel Macron souhaite que la France produise d'ici fin avril "plus de 10 millions" de masques par semaine, et assure que l'État va débloquer quatre milliards d'euros pour financer les commandes de médicaments, respirateurs et masques, les établissements médicaux voient arriver ces fameux masques de protection en grande quantité.

Déjà 910.000 masques livrés

Dans les Alpes-Maritimes, les différentes livraisons depuis le 20 mars ont permis de distribuer 910.000 masques aux hôpitaux, EHPAD, cabinets médicaux,mais aussi aux infirmiers libéraux, transporteurs sanitaires ou aux services d'aide à domicile.

Sur ces 910.000 masques chirurgicaux et FFP2, près de 170.000 ont été distribués aux pharmacies et grossistes du département.

Prochaine livraison le 6 avril

Ces livraisons s'ajoutent à celles opérées par l'État pour ses propres services de secours. La prochaine livraison est prévue le 6 avril et permettra cette fois de distribuer des masques de protection aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale.