Coronavirus : 99 cas confirmés en Pays de la Loire

99 cas de coronavirus confirmés, soit 17 de plus en 24 heures : ce sont les chiffres publiés ce dimanche 15 mars par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire dans son bulletin quotidien. L'ARS indique qu'il n'y a pas de zone de circulation intense du virus dans la région ; cependant le nombre de cas a fortement augmenté ces derniers jours.

Respecter à tout prix les mesures de restriction

Selon l'ARS, "chaque jour compte" pour éviter d'atteindre le seuil de saturation du système de santé. "Il est très important que chacune et chacun respecte et applique les mesures barrières et de restriction sociale, mesures essentielles et vitales qui ont pour objectifs prioritaires de prévenir et de limiter la circulation du virus sur le territoire national et en Pays de la Loire".

Pour les plus fragiles (résidents d'EHPAD ou patients en unités de soins de longue durée) "des mesures d’interdiction des visites ont été prises et d’autres sont à venir, dans les heures qui viennent, pour les personnes vivant avec un handicap".

Le nombre de cas par département

99 cas confirmés de coronavirus ont été recensés en Pays de la Loire depuis le début de l'épidémie, dont 4 patients guéris.

Loire-Atlantique : 39

Maine-et-Loire : 27

Mayenne : 5

Sarthe : 19

Vendée : 9

Où s'informer ?