Coronavirus : "99% des patients guérissent" rassure un infectiologue du CHU de Nice

Face à la menace d'une épidémie de Coronavirus, le service infectiologie du CHU de Nice se tient prêt et préfère rassurer la population.

C'est un service à la pointe en matière d'infectiologie. Le service du Docteur Eric CUA à l'Archet. Un service au cœur de l'actualité alors que le Coronavirus est aux portes de la France et des Alpes-Maritimes. Le CHU de Nice va passer dans les établissements de soins dits de "première ligne" dans la prise en charge des patients infectés par le Coronavirus ou suspectés de l'être. Cela veut dire qu'il pourra prendre en charge et hospitaliser ces patients, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Le DR Cua sera chargé de leur convalescence.

"Ils seront pris en charge dans des chambres à pression négative desquelles aucun virus ne peut s'échapper"

Le Dr Cua qui préfère rassurer :_"99% des patients qui auront le Coronavirus vont guérir_, bien sûr 1 mort sur 100 c'est un mort de trop, mais ce n'est pas un virus qui va décimer la population, on connait ce virus" précise le médecin.

Quel traitement ?

La prise en charge consiste à isoler le patient pendant la phase de contagion, et de traiter les symptômes comme pour une simple grippe.

"Finalement il n'y a pas de traitement, on accompagne les patients en leur donnant un traitement contre la fièvre et contre la douleur" Dr Eric Cua

Et dans les cas les plus graves, mais aussi les plus rares selon le docteur, les patients sont accueillis au service réanimation.