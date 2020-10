Coronavirus : à Abbeville, le conseil de veille sanitaire va se réunir toutes les deux semaines

Comment mieux anticiper une deuxième vague de contaminations massives au coronavirus ? En France, les indicateurs virent de plus en plus au rouge comme à Paris et en petite couronne où les bars vont fermer ce mardi et pour deux semaines. La Somme reste en alerte et à Abbeville, la mairie et l'hôpital viennent de tenir un premier conseil de veille sanitaire. Les mesures ont été détaillées ce lundi. Il s'agit de s'adapter à l'évolution de l'épidémie.

Et pour coller au mieux à cette évolution et anticiper un rebond ou une deuxième vague, le conseil va se réunir toutes les deux semaines. A sa tête, un tandem formé par le maire d'Abbeville, Pascal Demarthe et la directrice du centre hospitalier, Corinne Sénéchal. Autour de la table on retrouve également d'autres professionnels de la santé comme le chef des urgences et ex candidat aux municipales, Michel Kfoury ainsi que des libéraux.

Mieux coordonner les actions de la ville et de l'hôpital

L'idée c'est qu'ils puissent remonter à la fois les informations et les besoins locaux et demander à la mairie et à l'agglomération un soutien notamment logistique. Depuis quelques jours la ville a par exemple rouvert un atelier de confection de masques avec des couturières bénévoles. Un gymnase a également été désigné pour devenir centre covid en cas de besoin.

52 morts pendant la première vague de coronavirus

Et puis la collectivité et l'hôpital sont aussi main dans la main pour faire de la prévention. Des médiateurs de la ville vont être formés spécifiquement pour faire passer le message auprès des jeunes, des panneaux seront ajoutés. Et puis c'est aussi pour marquer les esprits que ce conseil de veille sanitaire a décidé de dévoiler le nombre de morts du coronavirus au cours de la première vague : 52 victimes à l'hôpital d'Abbeville.