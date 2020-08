Coronavirus : à Albi, des dépistages nocturnes pour les fêtards place du Vigan

La préfecture du Tarn et l'Agence Régionale de Santé annoncent ce mercredi la mise en place de dépistages nocturnes à Albi pour faire face à la recrudescence du nouveau coronavirus.

Pour faire face au "relâchement lors des soirées festives", dit la préfecture du Tarn, des dépistages nocturnes seront mis en place le vendredi et le samedi.

Ces tests seront disponibles gratuitement et sans ordonnance le vendredi et le samedi place du Vigan de 20 heures à 23 heures. Le samedi matin, il sera également possible de se faire dépister à côté du marché couvert d'Albi.