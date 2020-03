Coronavirus : à Baillargues, un gymnase transformé en centre de soins

À Baillargues, un gymnase aménagé ouvre ses portes ce mardi pour accueillir des malades potentiellement atteints du Covid-19. Ils seront pris en charge par les médecins et les infirmiers de Baillargues et de Saint-Brès, deux communes de la métropole de Montpellier.

Coronavirus. Le gymnase de Baillargues a été mis a disposition et aménagé par la ville pour recevoir les patients

Dans le gymnase de Baillargues, mis a disposition par la ville, trois cabinets de consultation matérialisés par des tentes et une salle d'attente avec des sièges en quinconce, espacés d'environ deux mètres. Tout sera bien organisé promet le Dr Mathieu Lamarque, "il y a un sens de circulation, il y aura des infirmiers qui vont accueillir les gens et juger de l'éventuelle gravité en fonction de la saturation en oxygène, de la température... etc".

Il s'agit en fait de "trier" les malades potentiels : "grave, pas grave, retour à la maison, appel des ambulances si nécessaire." Cette structure est prévue pour les habitants de Baillargues et de Saint-Brès, deux communes voisines de la métropole de Montpellier. Pour les malades qui ne peuvent pas se déplacer, "qui ont des formes suspectes graves", les visites à domicile sont maintenues. Les cabinets médicaux seront réservés aux patients "non suspects de Covid-19".

Une dizaine de médecins des deux communes se sont portés volontaires ainsi qu'une trentaines d'infirmiers. Ils ont reçu des masques FFP2 "mais pour le reste -combinaison, lunettes- chacun se débrouille. Personne ne vient si pas d'équipement complet".