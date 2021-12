Coronavirus : à Besançon, face au Moderna, le vaccin Pfizer a toujours la côte pour cette campagne de rappel

Alors que la campagne de rappel de la troisième dose de vaccin bat son plein, deux vaccins sont massivement utilisés à Micropolis à Besançon : Moderna et Pfizer. Après près d'un an de campagne vaccinale, le second a toujours les faveurs des vaccinés.

La campagne de vaccination pour la troisième dose bat son plein. Elle a démarré à la fin du mois d'août pour les personnes de plus de 65 ans, et elle est désormais ouverte à tous. Le rappel sera d'ailleurs obligatoire à partir du 15 janvier pour conserver son précieux pass sanitaire. Pour cette nouvelle campagne les doses de vaccin Moderna sont plus nombreuses que celles de Pfizer. Au centre de vaccination de Micropolis, à Besançon, si jusqu'à ce mercredi le Pfizer était majoritairement utilisé, à partir de ce jeudi 9 décembre la priorité sera donnée aux doses de Moderna. L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté invoque pour cela la livraison de "stocks importants de Moderna ,plus de 430 000 doses de rappel entre le 1er et le 9 décembre". Pourtant, après près d'un an de campagne de vaccination, le Moderna est toujours l'objet de doutes, d'inquiétudes alors que le Pfizer conserver les faveurs de nombreux vaccinés.

Reportage au centre de vaccination Micropolis de Besançon Copier

"je préférais quand même Pfizer par rapport à ce qu'on entend. (Geneviève)

À Micropolis, chacun est à sa place et une douzaine de lignes de vaccination sont ouvertes chaque jour. Elles permettent d'assurer plus d'un millier de piqûres chaque jour. Au menu, ce mercredi, c'est essentiellement du Pfizer. Il y a ceux qui s'en moquent, comme Raphaël. Au départ son cœur penchait plutôt pour le Moderna, il a finalement reçu à chacune de ses doses du Pfizer et tout s'est bien passé assure-t-il. Morgane, elle, a reçu d'abord une dose d'Astra Zeneca, puis une deuxième dose en Pfizer, et également sa troisième dose, un petit soulagement "je voulais Pfizer pour pas changer de dose à chaque fois, pour avoir un schéma vaccinale avec le même vaccin, un peu plus logique". Le soulagement se sent aussi chez Geneviève : "je préférais quand même Pfizer par rapport à ce qu'on entend. Les deux premières injections se sont bien passées, donc je me suis dit je continue sur cette lancée".

Jusqu'à ce mercredi les vaccins se faisaient essentiellement avec du Pfizer, à partir de ce jeudi 9 décembre, la priorité est donnée au vaccin Moderna. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les inconditionnels du Pfizer

Ce goût prononcé pour Pfizer, Bénédicte, l'une des vaccinatrices le constate au quotidien. "Il y a les inconditionnels : ça s'est bien passé avec ça, ils ne voient pas pourquoi ils changeraient. Ils veulent y croire. Tout va bien. Après, il y a ceux qui ont été vaccinés avec l'Astra Zeneca, alors là, c'est marrant, les gens ont l'impression d'avoir résisté à quelque chose, ils disent - Moi, j'ai eu un Astra (voix grave), et là, c'est quoi ? - Ben, c'est du Pfizer - Ah bon? Ouf ! C'est bien - Il y a aussi des gens qui vous demandent non mais c'est bien du Pfizer, hein? hein ? Vous allez pas me fourguer autre chose hein !".

Si Bénédicte en sourit, elle sait aussi être attentive, et écoute les craintes : "Comme le Pfizer a quand même une réputation de ne pas trop donner d'effets secondaires, juste des petits maux de bras, des choses comme ça, ils ont peur qu'avec celui là, qu'on leur coupe quasiment le bras, mais surtout que ce soit très très douloureux, qu'ils soient très fiévreux" raconte la vaccinatrice.

Pour le rappel, la dose de Moderna est divisée par deux

Justement, pour cette troisième dose, les règles changent un peu et Jean-Michel Caille l'Etienne, médecin du SDIS 25 et qui est présent au centre se veut rassurant. Pour le rappel, on n'injecte pas une dose complète (comme pour la première et la deuxième dose), mais une demi dose "0, 25 millilitres en dose de rappel suffit largement à relancer le système immunitaire d'une personne déjà vaccinée avec deux doses" explique-t-il. Il faut noter que le Moderna est par ailleurs déconseillé pour les personnes de moins de 30 ans, qui reçoivent donc, en priorité, le Pfizer.

Attention : concernant le centre de Micropolis, les doses sans rendez-vous sont réservées aux personnes de plus de 65 ans, et aux professionnels de santé.