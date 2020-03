Coronavirus à Besançon : report de la course la Lycéenne, Micropolis maintient ses événements

A Besançon, à cause du coronavirus, la course La Lycéenne organisée par l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), prévue mercredi prochain est reportée. Décision du Rectorat de Besançon. En revanche, le parc des expositions de Micropolis maintient tous ses événements,

Après le festival de Maîche, de Pontarlier et de Sancey, c'est la course La Lycéenne organisée par l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), qui est reportée. L’événement sportif devait avoir lieu mercredi prochain, à Besançon. Chaque année, plus d'un millier de lycéennes et de collégiennes y participent. Mais à cause du risque de coronavirus, le Rectorat de Besançon a décidé de faire l'impasse pour le moment.

A Micropolis, tout est maintenu

Le Directeur Général de Micropolis confirme que tous les événements prévus pour les huit prochaines semaines au coeur du parc des Expositions, du Palais des Congrès auront lieu, comme prévu, sans reports ni annulations. "En effet, à aucun moment dans les halls ou les bâtiments qui composent l'ensemble de Micropolis les manifestations ne regroupent plus de 5000 personnes en instantané", précise Didier Sikkink.

Les concerts prévus, ceux de Maxime Le Forestier, Vitaa et Slimane et les autres salons sont donc maintenus.