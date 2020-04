Coronavirus à Bordeaux : à la recherche de 800 000 masques

Bordeaux n'est ni Nice, ni Cannes ou Sceaux. Il n'est pas question d'obliger les habitants à se couvrir le visage dans l'espace public. La ville et la Métropole se mettent simplement "en ordre de bataille" explique Fabien Robert, le premier adjoint de Nicolas Florian, pour trouver des masques, "parce qu'il semble de plus en plus conseillé d'en porter et qu'il est difficile d'en trouver", et pour être prêts, le jour où les autorités sanitaires décideront d'imposer cette mesure. Ce mercredi, encore lors des questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale, Olivier Véran, le ministre de la santé a indiqué que "l'éventuel port obligatoire du masque est une question ouverte qui dépendra de l'évolution des recommandations scientifiques".

Bordeaux et Bordeaux Métropole ont pris contact ce mardi avec une dizaine d'entreprises susceptibles de fournir rapidement, 800 000 masques (en tissu, lavables et réutilisables). La mairie de Bordeaux a également demandé à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde d'identifier des sociétés locales capables de confectionner ces masques, au plus vite.