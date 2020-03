Coronavirus : à Bordeaux, Armatis refuse de fermer malgré un cas avéré

Beaucoup d’anxiété et d’inquiétude chez Armatis à Bordeaux. Le centre d’appel situé sur le quais de Bacalan compte parmi ses employés un cas avéré de coronavirus et une dizaine de suspicions. L’entreprise reste pourtant ouverte et conditionnerait le droit de retrait à une retenue sur salaire.

« C’est une situation très anxiogène » avoue une déléguée du personnel. Samedi un cas avéré de coronavirus a été détecté dans les locaux d’Armatis, un centre d’appels situé sur le quais de Bacalan à Bordeaux.

La direction a assuré aux délégués que la désinfection a été faite par une entreprise spécialisée et que le bureau de la personne contaminée a été isolé. « Nous sommes entre 50 et 60 par plateau, certains sont coachs et ses déplacent d’agent à agent pour donner des conseils et aider à résoudre des problèmes, les mesures prises ne sont pas suffisantes martèlent les responsables du personnel ! Il faut être courageux pour la santé de notre personnel ! »

Faites valoir votre droit de retrait et on ne vous payera pas !

Certains salariés ont réussi à se faire arrêter par leurs médecins. D’autres ont voulu exercer leur droit de retrait et la réponse aurait été sans appel : « allez-y et on ne vous payera pas ! »

Mesures de prévention adaptées

« On a besoin de manger s’inquiète une cadre jointe par téléphone, ils nous mettent la pression et on est obligés de venir. Les stocks de masques diminuent et on est à court de gel hydroalcoolique. Les femmes de ménage refusent désormais de venir dans l’entreprise. Hier j’ai appelé mes proches en larmes au téléphone, j'espère qu'un médecin va bien vouloir m'arrêter ». Et la déléguée d'ajouter que, pour ne rien arranger « les sanitaires sont communs pour tous les pôles ».

Les retenues sur salaires sont interdites lorsqu’un salarié veut exercer son droit de retrait, à moins que l’entreprise ait mis en place des mesures de prévention adaptées. Certains employés sont donc en train de contacter l'inspection du travail et c’est sûrement sur ce point que tout va se jouer.

Le directeur du site lui assure lui que « l'entreprise habituelle qui s'occupe du ménage intervient plusieurs fois par jour et qu'une autre société intervient en supplément » et confirme que « toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises, ce qui rend le droit de retrait impossible. »

Quid du télétravail ?

En ce qui concerne le télétravail, « la réponse n’est pas négative mais les logiciels sont très lourds et très chers et ça tarde énormément à se mettre en place, on ne peut pas attendre éternellement » explique la déléguée du personnel. Le directeur, Michel-Ange Touré-Farah assure lui que sur les onze activités du site, deux proposent déjà du télétravail : « ça avance vite » selon lui.

À Bordeaux, « Armatis gère _les appels de Pierre et Vacances, Cdiscount, Lapostemobile ou encore Fortuneo_, jugés non indispensables… mais aussi une partie de SFR qui gère la connexion internet des entreprises et certains hôpitaux. Cette ligne essentielle qui doit donc rester ouverte mais il pourrait y avoir une dérogation pour ce cas précis et c’est tout ! Nous avons demandé la fermeture des autres activité par mesure de sécurité, s’inquiète la déléguée, cela a été refusé »