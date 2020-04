Coronavirus à Bordeaux : des sas de décontamination devant les Ehpad

Bordeaux ville propre face au coronavirus. Le maire, Nicolas Florian, ne va pas désinfecter la ville, à l’eau de javel, comme ça lui a été déconseillé par la préfecture de la Gironde, mais depuis ce vendredi, des consignes ont été passées, pour balayer encore plus régulièrement les rues, et pour nettoyer avec encore plus d’attention, les entrées des pharmacies, des cabinets médicaux et des supermarchés. Des douches pour les sans-abris, sont aussi possibles, salle chauffour, près de la rue Judaïque, tous les jours de 14h à 17h.

La ville de Bordeaux instaure aussi sas de décontamination à l’entrée des Ehpad. "Il s'agit, dans une tente à l'entrée, ou une pièce réservée, suivant les lieux, que le personnel soignant puisse se changer, se laver... avoir des gestes d'hygiène et sanitaires avec une prise de température. Pour éviter qu'entre leur lieu de travail et leur domicile et inversement, ils puissent emporter le virus sur leurs vêtements; à la manière des pédiluves" précise Nicolas Florian.