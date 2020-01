Coronavirus à Bordeaux : "Il n'y a pas de danger imminent, c'est sous contrôle"

Bordeaux, France

"Ne pas s'alarmer, ne pas paniquer. On va suivre l'évolution des choses." Le maire de Bordeaux Nicolas Florian s'est voulu rassurant après la confirmation d'un premier cas de coronavirus dans sa ville. Le patient âgé de 48 ans, qui revient d'un voyage en Chine dont il est originaire, est hospitalisé au CHU de Bordeaux depuis ce jeudi soir. "Il est arrivé à Bordeaux il y a quelques jours. On essaie de contacter celles et ceux qu'il a pu croiser" précise Nicolas Florian. "Je suis en contact permanent avec la préfète, le directeur de l'hôpital, celui de l'Agence Régionale de Santé."

Je suis ça heure par heure, voire quart d'heure par quart d'heure.

Nicolas Florian veut rassurer les Bordelais : "Il n'y a pas de danger imminent. C'est sous contrôle, à l'hôpital (...) il n'y a pas lieu de s'alarmer, il ne faut pas sombrer dans la panique." Le maire se veut tout de même "vigilant." Il recommande de vérifier autour de soi si des connaissances ne sont pas revenus récemment de la province chinoise de Wuhan, foyer de l'épidémie. L'État et les autorités sanitaires n'envisagent pas de mesures supplémentaires à l'aéroport de Bordeaux, ajoute le maire, qui précise que des contrôles sont en place depuis quelques jours pour les personnes revenant de provinces chinoises.

Le patient hospitalisé à Bordeaux ne serait pas en danger

Nicolas Florian précise que le patient hospitalisé à Bordeaux est confiné. "On a la chance d'avoir le plus grand spécialiste dans ce domaine qui exerce à Bordeaux. Ils [le CHU] sont prêts à ça. Ils ont déjà mis en place des chambres s'il devait y avoir des nouveaux cas (...) il n'y a pas de danger immédiat mais je suis vigilant, je vérifie que tout est bien en main." Selon le maire, la vie du patient hospitalisé ne serait pas en danger.