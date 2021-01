Coronavirus : à Bordeaux, le rush sur les tests avant la rentrée

Les centres de dépistage Covid-19 et drives piétons sont pris d'assaut à Bordeaux ce week-end. Après les fêtes, de nombreuses personnes ont décidé de se faire tester avant la reprise du travail et la rentrée scolaire.

Les centres de dépistage à la Covid-19 ont fait le plein ce week-end à Bordeaux. De nombreuses personnes ont décidé de se faire tester après les rassemblements des fêtes, pour se rassurer ou parce qu'ils présentent des symptômes, avant de pourvoir reprendre le travail.

File d'attente à l'aéroport et devant la gare

À l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, l'attente a été longue de plusieurs heures pour les personnes venues se faire tester gratuitement, comme en témoignent des internautes sur les réseaux sociaux. Certains avaient besoin d'un test PCR négatif avant de se rendre à l'étranger.

Une longue file d'attente à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac devant le centre de dépistage. - Capture d'écran Facebook.

Devant la gare de Bordeaux, le drive piéton à également fait le plein. "On a eu un test positif dans notre entourage donc là je veux vérifier que je ne suis pas positive pour ne pas contaminer au travail", témoigne Martine. "Si jamais je suis un cas contact, les autres élèves vont devoir rester chez soi et ça va être compliqué", explique une lycéenne de Mérignac, qui se sent fiévreuse et fatiguée. "Pour vérifier, c'est obligé quand même", ajoute sa maman, venue l'accompagner. Elle, se fera également dépister si sa fille est positive pour pouvoir reprendre une formation.

D'autres comptent voyager après les fêtes, comme Adjan, qui va rejoindre sa famille en Algérie : "Il faut faire le test avant comme ça si c'est négatif on peut prendre le billet d'avion. Je n'ai pas vu ma famille depuis décembre 2019 !" Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, le nombre de patients testés à augmenté de 40% à Bordeaux et en Gironde, après le rush sur les tests avant les fêtes.