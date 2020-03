Coronavirus à Bordeaux métropole : un tram toutes les vingt minutes ce samedi

TBM a communiqué ce jeudi son plan de circulation pour la journée du samedi 21 mars.

Il prévoit, de 6h à 20h30, une fréquence encore allégée des trams avec un passage toutes les vingt minutes sur les lignes A (entre Buttinière et Pin Galantr), B (entre Claveau et Bougnard), C (entre Cracovie et Gare de Bègles), et D (entre Carle Vernet et Hippodrome). Fréquence qui passe à 40 minutes au-delà.

Les prévisions du samedi 21 mars