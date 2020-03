Coronavirus à Bordeaux : "pas une nécessité de santé publique" de désinfecter les rues

Lors de sa traditionnelle conférence de presse, la Préfète de Gironde a été interrogée ce lundi sur les propos du maire de Bordeaux, qui envisageait de désinfecter les rues de sa ville. Sans avoir toutefois pris de décision pour l'instant.

"Je n'avais pas du tout connaissance de cette idée du maire, avoue Fabienne Buccio, mais nous ne l'encouragerons pas, bien au contraire."

Passer à la Javel l'ensemble des rues de Bordeaux n'est pas d'actualité — Docteur Daniel Habold

"Ce n'est pas une nécessité de santé publique, poursuit le docteur Daniel Habold de l'ARS. Passer à la Javel l'ensemble des rues de Bordeaux n'est pas d'actualité. En tous cas nous n'avons pas été sollicités sauf erreur de ma part."

"Je vais appeler le maire de Bordeaux, ajoute la Préfète, la décision lui appartient. Il y a besoin de nettoyer les rues comme on le fait tout le temps, ça c'est indispensable. En revanche, utiliser des produits comme de la Javel ou autres, c'est plus toxique qu'autre chose. Et pour la nature et aussi pour les personnes qui inhaleraient les relents de ces produits. Les consignes qui nous arrivent des ministères, c'est de déconseiller fortement aux maires d'utiliser d'autres moyens."