Coronavirus : à Bordeaux, peu de monde pour le dépistage gratuit organisé dans le jardin public mercredi

Faire une balade au jardin public et se faire dépister : voilà l'opération séduction éphémère organisée mercredi 14 avril par la mairie de Bordeaux, l'agence régionale de santé et la préfecture de Gironde. Alors que le taux de dépistage a baissé la semaine dernière à Bordeaux pendant que le taux de positivité, lui, a augmenté, une tente de la protection civile était installée dans le jardin pour proposer des tests antigéniques gratuits de 13h à 17h. Peu de personnes sont passées sous la tente de dépistage.

Pas de file d'attente

Ici, des enfants qui jouent entre eux ; là, des ados qui prennent le goûter ; et dans un coin du jardin, des tests de dépistage. "Allez on met la tête en arrière et j'y vais", prévient un technicien avant d'introduire un écouvillon dans le nez d'une mère de famille. Liam est venu parce qu'il a des symptômes et que ça lui permet du coup de faire une petite balade. "Je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups", explique le jeune homme de 18 ans. "J'ai préféré faire ça ici, c'est un lieu plus agréable que de prendre un rendez-vous dans un laboratoire pour faire un PCR", explique-t-il. Le PCR, ça sera si le test antigénique est positif ou si les symptômes continuent.

Sous la tente, il y a peu de monde et dehors, pas d'attente. Samuel est venu avec ses enfants de 6 et 11 ans parce qu'ils doivent aller voir leur grand-père le weekend suivant. "On n'a jamais pu faire passer de tests aux enfants car dans les laboratoires il faut prendre rendez-vous et les enfants sont à l'école ou les laboratoires sont submergés de demandes", explique-t-il, surpris de pouvoir passer les tests sans attendre. "Je pensais que ça serait pris d'assaut, apparemment non", se félicite-t-il.

J'ai besoin de profiter de ma jeunesse

Cédric Cessateur aussi est surpris. Le responsable de l'équipe de dépistage a l'habitude de voir des files d'attente : "On a connu des communes ou des centres de dépistages où il y avait beaucoup plus de monde. On est allé jusqu'à 130 ou 150 personnes, ce qui est très important." Il n'a aucune explication sur le fait qu'il y ait peu de candidats aux tests. "Ça arrive." Il jette un regard vers les pelouses, bondées de groupes, sans masques, sans distanciation. Et résume sobrement : "Je trouve ça préoccupant." Il n'en dira pas plus... "Je ne peux pas me le permettre", nous glisse-t-il.

Dans ces groupes installés sur les pelouses, principalement des jeunes. "C'est l'été quoi !", justifie une ado, allongée sur une couverture. "Rester enfermée chez moi quand il fait beau, c'est vraiment nul." Elle raconte son ras-le-bol des mesures sanitaires."Ce n'est vraiment plus possible ! J'ai besoin de profiter de ma jeunesse." D'autres estiment qu'ils font des arbitrages pour prendre le moins de risques possibles. "On ne se sent pas trop en danger, c'est plus pour nos familles, c'est là qu'on fait attention", raconte une jeune femme. Beaucoup dénoncent les incohérences des mesures prises par le gouvernement. "C'est des conneries !", s'agace une jeune. "Le virus est là mais on en fait trop. On est en train de nous priver de plein de choses alors qu'on est jeunes. Par exemple, on ouvre des coiffeurs mais pas des cabinets esthétiques. Il y a plein de choses qui sont incohérentes."