Coronavirus : à Brest, ouverture d'un vaccinodrome à l'Arena

Pour accompagner l'accélération de la campagne de vaccination dans le Finistère, le plus grand centre du département vient d'ouvrir à l'Arena de Brest. Il est réservé aux personnes de plus de 75 ans. Les autorités prévoient une montée en puissance progressive de sa capacité jusqu'au début de l'été.

"Ça va vite hein ? On passe plus de temps à prendre le rendez-vous !" L'infirmière qui retire sa seringue du bras de Claudine a visé juste. "Avoir eu ce créneau c'est un miracle, s'exclame la retraitée de Brest. Ça fait deux mois qu'on galère pour avoir un rendez-vous, il fallait rester jour et nuit devant son ordi à la limite, et moi c'est pas mon truc. Non non ça a été très dur."

Attendu depuis deux mois, ce centre de vaccination -installé dans un salon de la Brest Arena- est opérationnel depuis jeudi 11 mars. Il va rapidement remplacer les trois sites d'injection gérés par le CHRU de Brest (dans les hôpitaux de la Cavale Blanche, Morvan et Bohars). Pour les autorités, ce vaccinodrome est la pierre angulaire du dispositif départemental, dont la capacité ne va faire qu'augmenter à en croire le préfet, qui conscient de l'impatience palpable des personnes âgées, promet un doublement des injections d'ici un mois et même un triplement sous deux mois. "Nous ne sommes pas en retard dans le Finistère, assure Philippe Mahé. Plus de 7% de la population a reçu une première injection, soit 101 000 personnes, dont 31 000 ont eu les deux doses. Le rythme est plus que conforme aux objectifs nationaux."

Usine à vacciner

Inauguré avec deux lignes de vaccinations, le centre installé à l'Arena en aura quatre dès lundi 15 mars, puis six la semaine suivante. Et ce n'est pas fini : la configuration de la salle permet d'envisager 18 lignes avant la fin juin. Une véritable usine à vacciner, lorsque les doses suivront. En attendant, nombreux sont les seniors qui pestent après avoir dû endurer le parcours du combattant des candidats à l'immunité.

Auguste, 76 ans, n'a pas internet, car dit-il "on est trop vieux pour jouer avec ça. Alors on est coincés. Je ne comprends pas, ils donnent un numéro de téléphone et on arrive pas à le joindre. Pour moi c'est la Sécu qui aurait dû donner les rendez-vous aux gens, qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas, ça aurait simplifié les choses." Plus patiente, sa voisine Marie-Louise trouve que "malgré tout, on est en mars, c'est assez rapide quand même".

Sauf que dans le Finistère, une personne de plus de 75 ans sur trois n'a toujours pas reçu la moindre dose.

On en a encore pour plusieurs mois pour vacciner la population prioritaire

Jean-Paul Mongeat, directeur de la délégation départementale de l'ARS dans le Finistère, confirme que "les centres vont être dotés de plus en plus de vaccins donc il y aura de plus en plus de rendez-vous possibles, mais il ne faut pas se faire d'illusion, on en a encore pour plusieurs mois pour pouvoir vacciner la population prioritaire."

Les autorités rappellent que les centres de vaccination ne sont pas en libre-service : il ne faut surtout pas venir sans rendez-vous.