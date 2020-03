Coronavirus : à Caen, le laboratoire des Carmes teste les personnels soignants

Des prélèvements test du Covid-19 sont effectués au laboratoire d'analyses médicales des Carmes à Caen. Une unité spéciale vient d'être ouverte, uniquement dédiée aux femmes enceintes et aux personnels de santé dans leur ensemble.

Depuis lundi 30 mars, les médecins et pharmaciens du laboratoire d'analyses des Carmes à Caen effectuent des prélèvements au Covid 19 sur un public ciblé : des femmes enceintes, mais aussi et surtout des personnels soignants (médecins, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants), des ambulanciers, pompiers ou policiers, tous ceux qui travaillent dans la chaîne médicale et au service des populations touchées par le Coronavirus. Pour les accueillir, un dispositif qui s'apparente à un drive-test.

Unité dédiée au Covid19 au laboratoire des Carmes, CAEN. © Radio France - Carole LOUIS

Si les analyses et autres prélèvements effectués dans le cadre du suivi médical classique continuent d'être traités dans le bâtiment principal du laboratoire caennais, deux cabines spécialement aménagées pour tester le Covid-19 ont été ouvertes sur le parking mitoyen du laboratoire.

Les patients n'ont que quelques pas à faire quand ils descendent de leur voiture, et sont accueillis par des professionnels, médecins, pharmaciens et infirmiers. Une secrétaire est également mobilisée. Un équipe protégée par des gants, masques et combinaisons. Des mesures sanitaires très strictes afin de prévenir tous risques éventuels.

Seuls les professionnels de santé ou ceux et celles qui travaillent en lien avec la prise en charge, l'accompagnement et la protection des patients peuvent bénéficier de ces prélèvements. Les patients testés par le laboratoire des Carmes font suite à un envoi du 15 ou ont pris rendez-vous.

Un numéro de téléphone ainsi qu'une adresse mail ont été ouverts uniquement à leur disposition. En attendant que toute la population puisse elle aussi bénéficier de ces tests, il apparaît indispensable, expliquent les biologistes, que les soignants aient l'assurance qu'ils ne sont pas positifs au coronavirus.