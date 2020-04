Coronavirus : à Cannes des thermomètres prennent votre température dans 20 commerces

Très active depuis le début de la crise sanitaire pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, la ville de Cannes innove encore ce mercredi. Après la désinfection des rues ou le lancement de sa propre manufacture de masques de protection, la ville vient d'équiper 20 commerces alimentaires parmi les plus fréquentés de thermomètres infrarouges pour prendre la température de tous les clients qui franchissent la porte d'entrée.

Au-dessus de 38° retour à la maison

Ces 20 supermarchés volontaires ont été équipés ce mercredi et un panneau d'information a été installé à l'entrée de chacun de ces commerces pour rappeler la procédure. En cas de fièvre détectée (au-delà de 38°), le client est prié de rentré chez lui et de consulter un médecin. Ses courses peuvent alors être réalisées et livrées chez lui ou mises à disposition dans un "drive" grâce au service « Allô Courses » de commande par téléphone et de livraison, joignable aux 07 76 93 65 22 et 06 16 88 71 80 tous les jours, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

La liste des commerces cannois déjà équipés de thermomètres infrarouges