Coronavirus à Dax : la solidarité s'affiche sur un mur "de la bienveillance" à l'hôpital

Des photos, des dessins et des mots doux. L’hôpital de Dax a décidé d’afficher la solidarité incroyable dont il fait l’objet depuis le début de la crise sanitaire. Elan de solidarité qui a débuté dès le 14 mars après l'annonce de la fermeture des écoles. Là, l'hôpital a commencé à recevoir des messages de proposition de garde pour les enfants des soignants. Et depuis, cela ne s'est pas arrêté.

Au service communication de l’établissement dacquois, on explique avoir reçu plus de 300 messages, sur les réseaux sociaux, par mail et par courrier. Des remerciements pour l’engagement des équipes et des messages de soutien. "Certains se sont même proposés pour venir aider à l'hôpital, faire les brancardiers ou faire le ménage. Mais l'hygiène à l'hôpital, cela ne s'improvise pas", raconte un salarié du CH de Dax.

Certains messages reçus par l'hôpital sont donc affichés sur ce mur que le service communication a décidé d'appeler "mur de la bienveillance". Des message d'élus politiques, comme celui du député landais LREM Lionel Causse, mais aussi, bien sûr, ceux de particuliers.

L'hôpital remercie ceux qui ont participé à cet élan de générosité. - CH de Dax

Sur ce mur, il y a aussi des photos de boites de biscuit, de madeleine de Dax, de viennoiseries qui sont apportés en nombre pour soigner le moral des soignants. 300 boites de biscuit ont été apportées par une seule association dacquoise. Des caisses de viennoiserie ont été livrées pour les urgences. Une association a même proposé du foie gras pour le personnel. "Mais on est 2000, on leur a dit que ça allait être compliqué".

Ce mur de la bienveillance c'est également des remerciements à ceux qui donnent du matériel de protection à l’hôpital. Un concessionnaire voiture de Dax a donné des masques et des sur-blouses, une association de motard a donné des lunettes de protection.

Enfin, bien sûr, il y a des dessins d’enfants. Des coeurs, des arcs en ciel, un peu de couleur et un peu de chaleur.