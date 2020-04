Coronavirus : à Dijon, le bureau de poste "Clémenceau" est fermé suite à une suspicion de contamination

Le bureau de La Poste du quartier Clemenceau à Dijon a dû être fermé suite à une suspicion de contamination au coronavirus Covid-19 sur l'un de ses agents. Le bâtiment va être désinfecté et le reste du personnel examiné avant la réouverture du bureau prévue la semaine prochaine.

Le bureau de la Poste du quartier Clemenceau ne rouvrira que dans le courant de la semaine prochaine après le passage d'une entreprise spécialisée dans la désinfection. L'agence a été fermée ce jeudi 9 avril suite à la découverte de symptômes pouvant être liés au coronavirus sur l'un des employés du site. La direction affirme mettre tout en oeuvre pour rouvrir le bureau le plus vite possible mais après avoir respecté les protocoles nécessaires pour préserver le personnel et la clientèle.