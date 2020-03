Coronavirus à Grenoble : quelles sont les mesures mises en place par la mairie ?

Solennel, Éric Piolle fait son entrée dans le salon d'honneur de la mairie de Grenoble. Derrière son pupitre, il lit un communiqué aux côtés de Maud Tavel, son adjointe en charge du personnel et de l'administration générale. La veille, il a annoncé qu'il suspendait sa campagne électorale pour gérer les conséquences de l'épidémie de coronavirus au niveau local.

Le maire sortant a annoncé que le plan communal de sauvegarde de la ville était passé à un niveau supérieur. "Nous avons un plan communal de sauvegarde sur lequel on s’entraîne. Il fait partie des objectifs de la sécurité civile, du quotidien. Nous sommes donc passés au niveau 2 de ce plan". Ce niveau 2 permet "d'allouer des ressources au mieux" a précisé le maire, mais ne correspond pas au niveau le plus grave, le niveau trois.

Des solutions de garde pour les enfants des soignants

Comme les crèches et les écoles seront fermées à partir de lundi 16 mars, la Ville s'engage à garder les enfants du personnel soignant, s'ils sont âgés de 0 à 11 ans. Cette garde se fera dans deux lieux qui restent à définir, mais situés à proximité du CHU. C'est aux parents d'en faire la demande à la municipalité.

"On est à la disposition de l'ARS (Agence Régionale de Santé)" a détaillé Éric Piolle, "puisqu'on mesure bien qu'il est demandé à l'ensemble des personnels soignants de trouver des solutions de proximité pour garder les enfants. Mais, on peut imaginer que sur les 9.000 personnels du CHU ou sur les personnels de soin des Ehpad, il puisse y avoir des gens qui n'aient pas de solution" a-t-il continué. "Il sera important que le personnel de soin, tout comme le personnel de police, de gendarmerie et de pompier, aient des solutions. Ces derniers n'étaient pas dans les déclarations du président de la République, donc ils sont en train de regarder avec la préfecture quelles sont les solutions pour leur personnel".

Des repas pour les SDF

Autre annonce : les accueils de jour pour les SDF vont réduire leurs horaires d'ouverture, car souvent ce sont des retraités qui les gèrent et ces derniers ne vont plus pouvoir venir.

Le maire s’est d'ailleurs rendu dans l'un de ces lieux, le Fournil, ce vendredi midi. Il a partagé un repas avec les personnes en grande difficultés prises en charge dans ce lieu.Il propose de faire bénéficier ces associations du travail de la cuisine centrale... inactive pour cause de fermeture des écoles et des crèches. "Notre cuisine centrale, qui, d'habitude, produit plus de 10.000 repas pour les écoles et les crèches doit pouvoir continuer à fonctionner. Nous sommes en train de regarder les besoins avec les associations de solidarité" a expliqué le maire de Grenoble.

Pour distribuer ces repas, la Ville n'a pas encore de solution concrète.

Éric Piolle propose également la mise en place d'une plateforme sur internet de "solidarité et de voisinage" pour s'échanger les bons plans entre voisins. Enfin, 600 salariés de la ville pourront faire du télétravail dès lundi.

