En raison de cas de Covid-19 avérés dans six classes, l'école maternelle du Centre à Illkirch-Graffenstaden doit fermer ses portes pour une semaine à partir de jeudi 21 janvier.

Coronavirus : à Illkirch-Graffenstaden, l'école maternelle du Centre fermée à cause de cas de Covid-19

C'est une décision de la préfecture du Bas-Rhin : face à plusieurs cas avérés de coronavirus dans six classes de l'école maternelle du Centre à Illkirch-Graffenstaden, au sud de Strasbourg, le bâtiment doit fermer ses portes pour une semaine au moins à partir de demain, jeudi 21 janvier.

Il s'agit d'éviter de propager encore plus le virus. Les familles sont invitées à se rapprocher de leurs médecins traitants. L’équipe municipale et le service scolaire de la ville restent attentifs et vigilants à l'évolution de la situation.

A Illkirch-Graffenstaden, un centre de vaccination doit ouvrir ses portes le 28 Janvier prochain. Dans le même temps, la Mairie organise sa troisième campagne de dépistage destinée au grand public ce jeudi à 9h au Centre Socio-Culturel du Phare de l’Ill.