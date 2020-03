L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, l'AP-HP, a fait un point ce mardi sur la situation dans les hôpitaux parisiens et franciliens face à l'épidémie de coronavirus. Au total, 1.600 patients ont été testés positifs au Covid-19, dont 628 professionnels de santé. Près de 900 patients sont sortis.

Coronavirus : à l'AP-HP, 1.600 patients testés positifs au total, dont plus de 600 professionnels de santé

Les hôpitaux de Paris, l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), ont fait le point ce mardi après-midi sur la crise épidémique du coronavirus. Au total, 1.600 patients ont été testés positifs dans les hôpitaux gérés par l'AP-HP depuis le début de l'épidémie. Près de 900 patients sont sortis guéris. Parmi ces cas positifs, 628 sont des professionnels de santé, il en reste 4 en réanimation pour le moment.

L'AP-HP a tenu à préciser dans sa conférence de presse qu'aucun membre du personnel soignant n'est décédé,

10.000 patients positifs suivis à distance

Une plateforme à distance, Covidom, permet de gérer les patients testés positifs au Covid. Ils sont à ce jour 10.000 à être suivis en Île-de-France et la courbe est exponentielle, c'est-à-dire que ce nombre suivis à distance, depuis leur domicile va continuer de grimper. Pour suivre ces patients qui restent chez eux, 900 médecins ont rejoint l'équipe soignante déjà affectée sur cette plateforme, à savoir 150.

Plus de 800 lits en réanimation d'ici la semaine prochaine

Concernant le nombre de lit en réanimation disponibles sur les hôpitaux de Paris, il y en a actuellement 546 dédiés aux patients Covid-19. D'ici à vendredi, il y aura 115 lits supplémentaires puis 150 de plus entre ce week-end et le milieu de semaine prochaine. Ce qui porte à plus de 800 ce nombre de lits de réanimation pour les patients Covid-19.

L'objectif dans les prochaines semaines selon l'AP-HP est d'arriver à 1.500 lits de réanimation sur toute l'Île-de-France. En terme de répartition de ces lits entre le public et le privé, la moitié est présente sur les hôpitaux de l'AP-HP et l'autre moitié pour les hôpitaux franciliens.

Hôpitaux parisiens pleins mais pas saturés

L'AP-HP reconnaît que certains de ses hôpitaux parisiens sont pleins, c'est-à-dire qu'il y a autant de patients que de lits disponibles mais les capacités sont en augmentation donc il n'y a pas de saturation pour le moment. En Île-de-France, le nombre de cas testés positifs "progresse de manière exponentielle", explique l'AP-HP. "Sur les dernières 24h, il y a eu 100 patients de plus sur la région atteints du Covid-19". Selon les chiffres de Santé Publique France, 6.211 cas ont été confirmés en Île-de-France.

Enfin concernant l'utilisation de la chloroquine, médicament présenté comme remède contre le coronavirus, l'AP-HP reste sur la ligne ministérielle, à savoir de n'utiliser cette molécule que pour des tests et pas en traitement.