Coronavirus : "à l'Asssemblée, on se dit bonjour de loin" dit le député du bergeracois

Alors qu'un député LR du Haut-Rhin a été contaminé par la coronavirus, le virus a donc gagné l'Assemblée nationale à Paris. Un serveur de la buvette de l'Assemblée a lui aussi été contaminé.

Les députés sont donc soumis eux aussi aux précautions d'usage face au début d'épidémie. Michel Delpon, député LREM du Périgord pourpre n'y échappe pas, lui qui explique fréquenter parfois cette buvette de l'Assemblée nationale.

"J'y vais souvent. Toutefois je ne l'ai pas fréquentée depuis 15 jours. Pour me protéger, je prends des huiles essentielles antivirales, il paraît que c'est efficace, je le conseille pour ceux qui ont des réunions, qui doivent continuer à travailler" dit le député.

Et il explique que les députés ont mis en oeuvre les conseils du ministère de la santé.

"On est quand même dans la prudence depuis plusieurs jours. A l'Assemblée cette semaine nous n'avons pas eu de contacts, nous ne nous serrons plus la main, on se lave les mains, ce qui a été préconisé par le ministre" explique Michel Delpon.