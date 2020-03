Coronavirus : à l'Ehpad René Crozet de Poitiers, on limite les entrées

"La priorité absolue, c'est de protéger les plus fragiles" : lors d'une visite dans un Ehpad du XIIIe arrondissement à Paris, Emmanuel Macron a appelé à prendre soin des personnes âgées, plus vulnérables face au coronavirus, et à limiter les visites dans les Ehpad. C'est chose faite à l'Ehpad René Crozet de Poitiers, qui applique depuis jeudi les consignes venus du CCAS, afin de limiter le risque de propagation du coronavirus aux résidents.

La vie de l'établissement un peu bouleversée

Dès son arrivée, tout visiteur, qu'il soit soignant, proche ou personnel de l'établissement, doit montrer patte blanche : accepter de mesurer sa température (sinon, il doit partir), signer un registre, où lui est demandé s'il a fréquenté des porteurs du Covid-19, et se laver les mains au gel hydroalcoolique. "Jusqu'ici, personne n'a refusé", sourit la chargée d'accueil, Sophie Vincent, qui désinfecte systématiquement les lieux après chaque passage. Des affiches rappellent aussi les bonnes mesures d'hygiène.

La meilleure barrière, c'est le lavage de mains. Laurence Akin, infirmière coordinatrice.

Les résidents, quant à eux, ont reçu une lettre ré-expliquant le sens de ces mesures. Pour eux aussi, la vie de l'Ehpad a changé : "On a dû annuler certains événements, comme la messe ou la chorale, pour ne pas faire venir d'intervenants extérieurs, indique Laurence Akin, l'infirmière coordinatrice de l'Ehpad. Il y a aussi deux salles à manger distinctes." Autant de mesures barrières pour protéger les résidents.

Quelles mesures pour le stade 3 de l'épidémie ?

A part ces limitations de visites, les dispositions prises à l'intérieur de l'Ehpad contre le coronavirus ressemblent à celles contre la grippe. "On prend la température de toutes les personnes fatiguées, et s'ils toussent on les isole. Evidemment tous les soignants se lavent les mains et lavent aussi celles des résidents", détaille Laurence Akin.

Quelles nouvelles mesures, en revanche, pourraient être prises en cas de stade 3, celui où le virus circule sur tout le territoire ? "Il faut attendre d'avoir les préconisations de l'ARS, temporise Valérie Jourdain, directrice du service personnes âgées et handicapées au CCAS de Poitiers. On n'en fera pas plus que maintenant, mais peut-être que l'établissement sera complètement confiné, avec interdiction complète des visites". Une éventualité que doivent envisager les résidents et leurs familles.

Par ailleurs, le CCAS de Poitiers vient de mettre en place un numéro d'urgence, le 05 49 30 81 12, à destination des personnes de plus de 60 ans en situation d'isolement et de fragilité. Il s'agit de les rassurer et de les conseiller compte-tenu de la situation.