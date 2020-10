Coronavirus : à l'heure du couvre-feu, la place centrale de Montpellier se vide

La Métropole de Montpellier et 7 autres communes de l'Hérault passent leur première nuit sous couvre-feu, ce samedi 17 octobre 2020. À 21 heures, la place de la Comédie s'est progressivement vidée. Une quinzaine de policiers et de gendarmes étaient présents.

Les habitants de la Métropole de Montpellier et des sept communes de l'Hérault placées en zone d'alerte maximale vivent leur première nuit sous couvre-feu. À partir de ce samedi 17 octobre 2020, il y est interdit de circuler entre 21 heures et 6 heures du matin, sauf en cas de motifs impérieux et d'attestation en règle. La restriction, également en place en Île-de-France et dans sept autres métropoles françaises, visent à endiguer la seconde vague du Covid-19.

A l'heure de la première soirée sous couvre-feu, la place de la Comédie se vide progressivement. Copier

À Montpellier, vers 20 h 45, Nadya traverse la place de la Comédie d'un pas énergique. Âgée de 50 ans, la montpelliéraine a dû écourter sa sortie avec des amis. "On sort d'une séance de cinéma, explique-t-elle, essoufflée. S'il n'y avait pas eu le couvre-feu, on serait allé au restaurant, comme d'habitude. Mais bon... On rentre. On n'a pas le choix."

Je vais prendre le tramway et m'installer loin du centre-ville, parce qu'ici il y a trop de policiers - Acéab, un jeune homme de 26 ans sans-abri.

Sur la place centrale de la ville, les passants se font de plus en plus jeunes à mesure que l'aiguille se rapproche de l'heure fatidique. Les plus téméraires attendent d'embarquer dans le tram. Des livreurs à vélo sillonnent la place. Une quinzaine de policiers et de gendarmes sont présents.

Quelques minutes après le début du couvre-feu, les forces de l'ordre commencent à aborder les passants. "Ils m'ont dit que, la prochaine fois, je devrai payer 135 euros d'amende", raconte Acéab. Le jeune homme de 26 ans est SDF. "Je vais prendre le tramway et m'installer loin du centre-ville, parce qu'ici il y a trop de policiers."

Dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui font des soirées les unes chez les autres en ce moment - Hippolyte, étudiant en kiné de 19 ans.

À quelques pas de lui, Hippolyte file entre les uniformes sans se faire arrêter. "C'est vrai que je suis un peu hors-la-loi, là", rit l'étudiant de 19 ans. Je vais rejoindre des copains en soirée. Je sais que ce n'est pas très sérieux mais on ne sera pas beaucoup."

À 21 h 15, il ne reste plus qu'un serveur d'une chaîne de fast-food qui finit de ranger sa terrasse.

"Ce n'est pas pour faire les rebelles mais c'est pour continuer de profiter un peu", Thibaut, étudiant en aéronautique de 29 ans. Copier

