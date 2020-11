Coronavirus : à l'hôpital Bretonneau de Tours, "le service de réanimation est saturé"

Jour après jours, la deuxième vague de Covid submerge la France et l'Indre-et-Loire. À l'hôpital Bretonneau de Tours, principal site où sont hospitalisés les malades dans le département, le service de réanimation est arrivé à saturation ce vendredi 6 novembre.

"Cette deuxième vague est très importante et finalement à l'ampleur de la première", constate le professeur Antoine Guillon, médecin-réanimateur au CHRU Bretonneau à Tours. Ce vendredi 6 novembre, 27 patients atteints par le coronavirus étaient en réanimation. Avec les 8 malades non-Covid, "le service est saturé."

L'ambiance est pourtant calme dans une des quatre unités de réanimation. Chacun est à sa tâche, l'organisation est désormais bien rôdée. Les soignants ont vu arriver la deuxième vague de l'épidémie.

"Depuis une semaine et demie, ça s'est réellement accéléré, déplore Hugo Ranvier, infirmier dans le service depuis une petite année, on fait rentrer plusieurs patients chaque jour. Des patients qui sont plus graves qu'il y a quelques semaines."

Avant d'entrer dans la chambre d'un patient Covid, les soignants de l'hôpital Bretonneau de Tours se protègent au maximum © Radio France - Marcellin Robine

Pour gérer ce flux de malades, des renforts sont arrivés ces derniers jours. L'effectif n'atteint pas les 200 personnels paramédicaux de la première vague mais il faudra peut-être faire appel à d'autres renforts dans les prochains jours concède Sophie Mazoyer, cadre de santé.

Ça impliquerait que l'hôpital déprogramme plus [de soins] pour pouvoir nous donner plus de personnels.

Lors de la première vague, le service de réanimation de l'hôpital Bretonneau avait accueilli 72 patients Covid. Le maire de Tours et président du conseil de surveillance de l'hôpital Emmanuel Denis a annoncé par ailleurs ce vendredi que des patients d'Île-de-France et de la région Auvergne-Rhône Alpes seraient transférés prochainement au CHRU de Tours.