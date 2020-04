Coronavirus : à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, notamment, hausse des prises en charge ces dernières 24 heures

Dans un communiqué, ce mercredi soir, le Groupement hospitalier du Nord-Dauphiné (qui regroupe les hôpitaux de Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Morestel et Pont-de-Beauvoisin ainsi que plusieurs maisons de retraite) fait savoir "qu'il connaît depuis le 7 avril une hausse significative des patients atteints de Covid-19, en hospitalisation sur les soins critiques et le secteur de médecine gériatrique."

A ce jour et depuis le début de l'épidémie 150 patients (le dernier bilan communiqué samedi 4 avril faisait état de 105 cas depuis le début de l'épidémie) ont été confirmés et 7 décès sont à déplorer (soit 1 de plus que samedi).

51 retours à la maison depuis fin mars

A Bourgoin-Jallieu, le centre hospitalier Pierre-Oudot, plus important établissement du GHND, compte désormais 22 lits de réanimation. Un dispositif territorial pour optimiser les lits de réanimation et de surveillance continue a été mis en place et le GHND fait savoir que pour les cas moins graves, l'hôpital peut mobilise des places dans de nouveaux services : 3 le faisant aujourd'hui.

Les 5 Ehpad sont globalement épargnés avec, à ce stade, seulement une contamination qui a nécessité une hospitalisation. Autre bonne nouvelle : le GHND enregistre depuis fin mars 51 retours de patients à leur domicile.