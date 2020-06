Coronavirus à l'hôpital de Lannion : situation stabilisée, 73 cas recensés au total

Plus de 800 tests sérologiques menés depuis le début du mois de mai. L'Agence régionale de santé (ARS) a lancé une vaste campagne de dépistage, suite à la découverte d'un foyer de coronavirus à l'hôpital de Lannion. Une véritable course contre la montre, pour limiter la propagation de l'épidémie : "Les investigations ont permis de retracer le parcours des cas confirmés, explique l'ARS, d’identifier les cas contacts et l’organisation sans délai des opérations de dépistages.

73 cas, en majorité des professionnels

Elle détaille : "A ce jour, l’enquête sanitaire a révélé 73 cas positifs (48 professionnels et 25 patients/résidents). Des résultats de tests sont encore en attente."

Des chambres individuelles en gériatrie

Particulièrement touché, le service de médecine gériatrique avait arrêté d'accueillir des patients. Désormais, les malades peuvent à nouveau y être admis, après le passage d'une équipe de désinfection. L'ARS précise cependant : "par mesure de précaution, tous les patients sont placés en chambre individuelle. Le personnel soignant est désormais spécifiquement dédié au service : il ne peut pas être amené à fréquenter d’autres services ou vestiaires".