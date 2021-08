Coronavirus: à l'hôpital de Pau "sans le vaccin nous serions débordés" estime le chef du service infectiologie

Les Pyrénées-Atlantiques ont le taux de vaccination le plus élevé de la région et pourtant, le département a aussi le taux d'incidence le plus élevé de Nouvelle-Aquitaine. Parce que non, le vaccin n'empêche pas la contamination. Mais oui, il évite de développer des formes graves, selon le médecin.

Cela peut paraître étonnant, et pourtant, c'est normal. Si le département des Pyrénées-Atlantiques dispose de la meilleure couverture vaccinale de la région Nouvelle-Aquitaine avec environ 80 % de primo-vaccinés, il a également le pire taux d'incidence de la région avec 265 malades du coronavirus pour 100 000 habitants. Le vaccin n'empêche pas le virus de circuler, mais il évite de développer les formes graves et préserve les services hospitaliers, d'après le chef du service infectiologie de l'hôpital de Pau, Éric Monlun.

"La vaccination a bouleversé la typologie des patients hospitalisés : ils sont actuellement plus jeunes et, pour une immense majorité, non vaccinés. Absolument tous, que ce soit dans mon service ou en réanimation, nous disent, quand ils arrivent à parler ou qu'ils guérissent, qu'ils regrettent de ne pas l'avoir fait !", indique le médecin.

Je continue de promouvoir de toutes mes forces la vaccination. Et pour tout le monde !

Éric Monlun, chef du service infectiologie de l'hôpital de Pau.

19 patients Covid sont actuellement hospitalisés à Pau dont 6 en réanimation. Cela veut dire que 25 % des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Des lits "tièdes" supplémentaires sont également disponibles en cas de besoin. Le Centre hospitalier a accueilli six patients de Bayonne - où la situation est plus tendue - ces dernières semaines, et un malade des Landes ce mercredi. "Sans le vaccin, nous serions certainement débordés et nous aurions beaucoup plus de décès. Le vaccin a transformé cette épidémie."

C'est pourquoi Éric Monlun en a "un peu assez, en tant qu'infectiologue, des discours antivaccin permanents. Parce que cela fait 18 mois que je ne fais que de l'infectiologie Covid et que je vois qu'on pourrait ne pas en être là si on avait beaucoup plus vacciné !". Le chef du service infectiologie de l'hôpital de Pau "continue de promouvoir de toutes [ses] forces la vaccination. Et pour tout le monde !"