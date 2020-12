Coronavirus : à l'isolement dans une chambre d'hôtel de Charleville-Mézières, "ça va être fichu pour Noël"

Parallèlement à la campagne de dépistage massif du coronavirus menée actuellement dans les Ardennes, la préfecture du département a réservé des chambres d'hôtel pour les cas positifs qui ne peuvent pas s'isoler chez eux.

Sur les 887 dépistés au cours de ces 7 derniers jours dans les Ardennes, cinq ont fait le choix de passer au moins 7 jours à l'hôtel, sans visite. Tous voulaient protéger leur famille, tenir le virus à l'écart de leur foyer.

"Ma compagne est fragile", explique ce salarié des travaux publics contaminé par un collègue. Arrivé le 18 décembre, il devrait passer Noël seul, entre les quatre murs blancs de cette petite chambre standard. "Mais il vaut mieux ne pas prendre de risque et rester isolé. C'est plus sage".

Son programme pour le réveillon : "Télé, télé, télé !". Le jeune homme n'a pas trop le choix. "J'ai commandé une Playstation. Si je l'avais eu avant, ça aurait été bien !", sourit-il.

Olivier Brive, lui, a obtenu son bon de sortie pour ce 23 décembre. Immunisé, il se dit soulagé de pouvoir retrouver ses proches. Même si le coronavirus continuera de contrarier les festivités familiales. Quatre des cinq membres de son foyer sont contaminés. Son épouse et sa petite-fille de 5 ans sont restées isolées à domicile. Son beau-fils est dans la chambre d'à-côté.

Le virus est là, ce n'est pas du cinéma. Quand on est touché, on prend plus conscience qu'il peut être dangereux. Il faut se faire dépister - Olivier Brive, porteur du coronavirus isolé en chambre d'hôtel

Les seules visites que reçoivent ces isolés sont celles des bénévoles de la Croix-Rouge. Une équipe de 3 à 5 secouristes passent deux fois par jour, midi et soir, pour livrer les repas chauds fournis par le Centre communal d'action sociale de Charleville-Mézières.

On est à l'approche des fêtes, donc on fait attention au moral et on est les seules personnes qu'ils vont voir pendant 7 jours alors c'est important de maintenir le lien avec eux, des discuter, de rigoler – Alexis Woirin, secouriste de la Croix-Rouge