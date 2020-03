Coronavirus à la Balme-de-Sillingy, les médecins généralistes réclament des masques de protection

"On ne va pas pouvoir tenir très longtemps." Masque FFP2 sur le visage, le Dr Fabienne Castori ne cache plus son inquiétude. "La dotation en masques de protection promise par l’agence régional de santé (ARS) jeudi dernier n’est toujours pas arrivée." En attendant, les quatre médecins généralistes de ce cabinet médical situé à l’entrée de la Balme-de-Sillingy se débrouillent. Sur demande du conseil départemental de l’Ordre des médecins, l’hôpital d’Annecy les a dépannés de vingt-cinq masques. "Et pour nos patients nous vivons sur notre réserve petite réserve de masques chirurgicaux."

Avec quatorze cas de coronavirus confirmés sur la Balme-de-Sillingy, le Dr Castori et ses trois collègues se demandent comment continuer à travailler sans masques de protection. _"Si nous sommes nous aussi contaminés nous ne pourrons plus recevoir nos patients."_Les quatre médecins espèrent désormais être livrés très rapidement.