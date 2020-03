Coronavirus : à Lille, le cirque Gruss ne renonce pas mais divise sa jauge par deux

Le cirque Arlette Gruss ne veut pas se laisser abattre par le coronavirus. Il vient de quitter Arras, et est en train de s'installer à Lille, où il joue le spectacle de ses 35 ans, "Bêtes de cirque", du 12 au 18 mars. Le chapiteau accueille jusqu'à 1890 personnes, c'est au-dessus de la limite des 1000 imposée par les autorités sanitaires. Au lieu d'annuler les représentations, la famille Gruss a décidé de diviser par deux le nombre de spectateurs : pas plus de 970 à chaque fois.

Inquiétudes pour les finances du cirque

Rémi Becuwe, chargé de communication du cirque, affirme que tout a été fait pour ne pas annuler les spectacles : "le caractère des circassiens, c'est de tout faire pour continuer le spectacle. Ça a des conséquences financières, car c'est une grosse société à faire fonctionner, avec 130 salariés. Passées 970 personnes, on ne pourra plus vendre de places. Forcément, il y aura beaucoup de déçus, car dans le Nord le public est fidèle, on fait toujours le plein. On conseille donc de réserver au maximum en amont".

Dans la joie et la bonne humeur

Dès lundi, les 55 semi-remorque ont donc pris place sur le champ de Mars, et le chapiteau commence à prendre forme. Mais cette fois, tous les gradins ne seront pas installés. Pour les artistes, c'est un crève-cœur de jouer dans un chapiteau qui risque de sonner un peu creux. Gunter Sacckman, dresseur de rats, pense que "ça va faire un petit peu bizarre, car je fais un numéro où les gens réagissent beaucoup, où il y a de l'humour. La réaction va être moindre, car il y aura moins de monde". Malgré tout, l'artiste affirme en souriant que "ses animaux, super professionnels, vont être au top du top ! On va tout donner pour faire passer ce moment difficile dans la joie et la bonne humeur".

