Coronavirus : "Au lieu d’applaudir, mettez un masque", implore Annie Lévy-Mozziconacci

C’est l’appel que lance le docteur Annie Lévy-Mozziconacci qui constate à Marseille un grand relâchement dans les gestes barrières, et notamment le port du masque.

Deux Marseillais sur trois ne portent pas leur masque. Ou mal, c’est-à-dire sous le nez ou le menton, lorsqu’ils en ont un. Cela n’est pas le résultat d’une étude scientifique. Il s’agit simplement du ressenti, du constat d’un médecin de l’hôpital Nord, Annie Lévy-Mozziconacci : "Lorsque je me rends au travail, oui, je compte ! Et ce que je vois m’inquiète."

Inquiète, bien sûr, au regard de la situation dans les hôpitaux publics marseillais où elle est, de par sa qualité de médecin généticienne, aux premières loges : "Le nombre d’hospitalisations est supérieur à celui que l’on avait enregistré au plus fort de la crise, pendant le premier confinement. Et là, on n’a même pas encore atteint le pic", s'étrangle l'intéressée.

Ce jeudi, en effet, 96 patients se trouvaient en réanimation à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille. Et 232 autres malades du Covid-19 étaient pris en charge à l'AP-HM où le coronavirus a tué 182 personnes depuis le 1er août.

Annie Lévy-Mozziconacci lance donc un appel aux Marseillais : "Au lieu d’applaudir les soignants, comme au printemps, mettez un masque ! Voilà comment, aujourd’hui, on peut soutenir les efforts des blouses blanches et de tous ceux qui ont dû fermer leurs commerces."