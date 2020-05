Coronavirus : A Montpellier l'école Malraux rouvre après un cas suspect, une maternelle ferme par prévention

L'école Malraux à Montpellier où la reprise a été repoussé jeudi 14 mai à cause d'un cas suspect de Covid-19, devrait ouvrir lundi. L'école Cocteau est restée fermée, elle, vendredi en raison d'un agent qui présentait des symptômes compatibles avec le coronavirus.

L’école Malraux, située quartier Port Marianne à Montpellier, dont la rentrée a été repoussée jeudi 14 mai en raison d’un cas suspect de coronavirus, devrait finalement rouvrir lundi prochain, après nettoyage des locaux. L’enseignante qui présentait des symptômes du Covid-19 a été testée négative. Elle ne devrait néanmoins pas revenir travailler tout de suite, en raison de son état de fatigue indique les syndicats.

Droit de retrait

Autre cas de fermeture ce vendredi, là aussi à cause d’un cas de possible contamination : l’école Jean Cocteau dans le quartier Saint Martin, toujours à Montpellier. La veille, un agent de la mairie présentait des symptômes du coronavirus et devait subir un test. L’inspection académique n’a pas demandé la fermeture de cette maternelle comme ça devrait être le cas… Ce sont les enseignants qui ont exercé leur droit de retrait.