Coronavirus : à Mulhouse, l'installation de l'hôpital de campagne est imminente

Les choses semblent enfin s’accélérer pour l’installation d'un hôpital militaire de campagne à proximité de l’hôpital Emile Muller à Mulhouse. Mercredi, la directrice de l'établissement avait précisé que cette structure de l'armée française n'ouvrirait pas avant le 27 mars. Dès jeudi, les premières mesures ont eu lieu sur un parking devant l’hôpital à proximité de l’héliport et du service des urgences. L'hôpital militaire sous tente proposera 30 places supplémentaires pour la réanimation des malades du covid-19.

Une centaine de soignants

Les travaux de balisage au sol ont commencé avec le soutien de la ville de Mulhouse. Cet élément militaire de réanimation (EMR) est parti d’Orléans. Il comprend sous tentes, cinq modules de six lits chacun. Tous sont équipés de matériel permettant de ventiler et d’intuber les malades. L’équipe soignante des armées sera composée de médecins et d’infirmiers anesthésistes réanimateurs, d’épidémiologistes et d’aide soignants soit au total une centaine de personnes. C’est une structure lourde pour des patients dans un état grave, avec une logistique adaptée à l’infection. Elle comprend des zones d’habillage et de déshabillage pour protéger le personnel.

Le Haut-Rhin fait face à une crise sanitaire aiguë depuis deux semaines. Le département est l'un foyer majeur de la maladie depuis un rassemblement évangélique fin février à Mulhouse. Dans un bilan publié jeudi soir, l'agence régionale de santé du Grand Est répète que l'épidémie de coronavirus covid-19 s'aggrave dans le Grand Est. Il y a 1.169 personnes hospitalisées et 32 décès depuis mardi 17 mars.